Fenerbahçe'de Sertaç Komsuoğlu'ndan TBF'ye sert tepki

05 Haziran 2021 Cumartesi, 23:15

Fenerbahçe'nin ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'e deplasmanda 95-73 kaybettiği maçın ardından, sarı-lacivertli kulübün basketboldan sorumlu yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nun çıkışında basına açıklamalarda bulundu. Türkiye Basketbol Federasyonu'nu sert sözlerle eleştiren Komsuoğlu, sözlerine şöyle başladı:

"Takımı çekmeyi düşündük, kendi aramızda değerlendirdik ama böyle bir şey yapmadık. Önce maça dönmemiz lazımdı. Biz, Fenerbahçe olarak basketbola erkekler ve kadınlarda çok ciddi yatırım yapıyoruz. Bu anlamda Türkiye Ligi'nin kalitesini arttırmak için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz ama geldiğimiz noktada endişelerimiz var. Sezon başından beri bazı konularda federasyona sıkıntılarımızı belirttik. Karşıyaka maçından sonra federasyonun en yetkili isimlerinin bizi arayıp 'Haklısınız, bu hakemler bir daha sezon boyunca görev alamayacak' dediği hakemler üç hafta sonra tekrar maç yönetmeye başladı. Biz samimiyet arıyoruz. Yine büyük hatalar yaptılar, birçok takımı yaktılar. Biz Fenerbahçe'ye özel bir şey istemiyoruz, istemedik. Ama bu işin tadı kaçtı."

"VESELY'E BİR 'TAHRİK' OLAYI VAR"

Komsuoğlu, karşılaşmada soyunma odasına gönderilen Fenerbahçeli Jan Vesely'nin hakemler tarafından tahrik edildiğini savundu:

"Maça baktığınızda tabii ki eleştirilecek yönlerimiz var ama nedense hakemler, Jan Vesely elini kaldırsa, kafasını çevirse faulle cezalandırıyorlar. Biz bunu ilk defa yaşamıyoruz. Ankara'da Türk Telekom maçında başlayan bir seridir bu. Jan Vesely'e bir 'tahrik etme' olayı var. Aynı şeyi rakip takımdan birisi yaptığında maalesef hiçbir şey olmuyor. El ele, kol kola geziyorlar. Bu tahriklerin sonucunda, bizim çocuklar da buna emek harcıyorlar. Üzerlerinde bir elektrik var, savaşıyorlar, tahrik oluyorlar."

"GENÇLERİMİZİ KOYARIZ, NE OLACAĞINI GÖRÜRÜZ"

Fenerbahçeli yönetici, sürecin bu şekilde devam etmesi durumunda ING Basketbol Süper Ligi maçlarına genç oyuncularla çıkabileceklerini belirtti:

"Bu iş böyle yürümez. Böyle yürüyecekse biz seneye EuroLeague'de oynayalım, Türkiye Ligi'ne de gençlerimizi koyalım, o zaman bakalım Türkiye Ligi ne oluyor, görürüz. Burası Fenerbahçe. Biz kafamıza kask takıp maçtan çekilmeyiz, öyle bir korkumuz yok. Bunlar yaşanmış olaylar. Biz üçüncü maçı da oynarız, yeneriz veya yeniliriz. Ama maçımıza çıkarız, oynarız, sonuca bakarız. Ama kalkıp 'Seride kötü durumdayız, çekilelim, saklanalım, kafamıza kask takalım' demeyiz. Pazartesi maçımızı oynayacağız ama işin tadı kaçtı."

"HAKEMLERİN BAŞINDAKİ İNSAN İSTANBUL'A GELMELİ"

Komsuoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun hakemlerden sorumlu olan yetkililerini eleştirdi:

"Şunu da eklemem lazım: Hakemlerden hep şikayetçiyiz. Hakemlerin başındaki insanın da Ege Denizi'ndeki ayaklarını çıkarıp artık İstanbul'a gelmesi gerek. Bu iş böyle uzaktan kumanda olmuyor. Kalkıp, çok önemli maçlarda gelip 'Şöyle, böyle' demekle olmuyor. Eğer bu işe bakılacaksa başında beklemek gerekiyor. Biz federasyona gittiğimizde, bu arkadaşların masasında oturuyor olması gerekiyor. Benim Ayvalık'a, Urla'ya, Ege'ye gidecek vaktim yok. Tüm mesaimizi bu işe harcıyoruz. Hakkaniyetli yönetim istiyoruz, tepkiliyiz, kızgınız, böyle olmaz. Bu iş böyle gitmez. Şu varsa onu da bilmiyorum, saygı duyarım: 'Rakibiniz çok başarılı oldu, bırakın, onları şampiyon yapacağız' desinler, o zaman strese girmeyelim. Bu işlerin ciddiye alınması gerek."

"HAKEMLER OYUNCULARIMIZA CEZA KESEMEZ"

Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu'na saygı gösterilmediğini öne sürdü:

"'Türkiye Ligi'nin kalitesi' diyoruz, bu arada biz bugüne dek kalkıp genç takımla maça çıkmadık. Çıkanlar oldu. Biz bu lige saygı duyuyoruz, her deplasmana tam kadro gidiyoruz, sizlerle konuşyoruz, yatırım yapıyoruz. O kadar güzel kelimeler seçiyorum ki, federasyondan ceza alacağım bir kelime de yok. Bu iş olacak iş değil. Oyuncularımız var, ağır tahrik ediliyor. Yarın Melih'i birçok konuda eleştireceksiniz. Arkadaşlar, Melih Türk Milli Takımı'nın kaptanı. Bu adam biraz saygıyı hak ediyor. 'Torpili hak ediyor' demiyorum, saygı hak ediyor. Melih bu konuyla ilgili şikayetlerini sezon içinde belirtti, 'Neden hakemler benim hakkımda ileri geri konuşuyor, bana kötü davranıyorlar' dedi. Hakemler maçlara etki ediyorlar ama her şey değiller. İş bu kadar basit değil. Melih'in bu sezonda, Fethiye'de, Ankara'da neler yaşadığını görmeniz lazım. Oyuncularımıza hatalarını söylüyoruz ama cezayı Fenerbahçe Spor Kulübü keser. Cezayı hakemler kesemez."

"BU OYUNUN EN ÖNEMLİ OYUNCUSUYUZ"

Komsuoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Biz federasyon başkanımızla, Derya Yannier ile, Ömer Onan ile her zaman konuşuyoruz. Biz bu oyunun en önemli oyuncusuyuz. Siz bakmayın, tribünleri Fenerbahçe dolduruyor. Biz, her zaman iyi niyetle derdimizi anlatıyoruz. Her zaman onlar da dördüncü hakemler gibi, 'tabii tabii' diye sarılıyorlar. Ama biz sarılma istemiyoruz. Bu işlerin değişmesini istiyoruz. Yatırım yapıyoruz, salonumuza yatırım yapıyoruz, her şeye yatırım yapıyoruz, torpil beklemiyoruz. saygı bekliyoruz. Bu saygıyı göremiyoruz. Ama bu saygıyı göreceğiz."