Fenerbahçe'de Tolga takımda kaldı
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci için teknik direktör Erol Bulut’un olumlu rapor vermesi ve rotasyonda görev vermeyi düşünmesi yeni anlaşmayı da beraberinde getirdi.
Transferde bombaları arka arkaya patlatan Fenerbahçe sözleşmeleri sona eren oyuncular ile ilgili girişimlerini de sürdürüyor.
BeINSports’un haberine göre; sarı lacivertliler 2 sezon önce Galatasaray’dan transfer edilen Tolga Ciğerci’nin sözleşmesini uzattı.
Kontratı sona eren ve takımdaki geleceği belirsiz olan Tolga Ciğerci için teknik direktör Erol Bulut’un olumlu rapor vermesi ve rotasyonda görev vermeyi düşünmesi yeni anlaşmayı da beraberinde getirdi.
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