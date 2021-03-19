Fenerbahçe’nin derbi silahı Pelkas
Fenerbahçe’de gözler Pelkas’a çevrildi. Yunan futbolcu, ligde gösterdiği performansla takımın en önemli hücum silahları arasında yer alıyor.
Hafta sonunda Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe’de gözler Pelkas’a çevrildi. Yunan futbolcu, ligde gösterdiği performansla takımın en önemli hücum silahları arasında yer alıyor.
Süper Lig’de oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerde dikkatler Yunan orta saha Dimitrios Pelkas’a çevrildi. 27 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertliler adına ligde gösterdiği performansla teknik heyeti ve taraftarı memnun ederken, bu sezon ligde Fenerbahçe formasıyla 21 müsabakada 5 gol atıp, 7’de asist yaptı.
BULUT’UN PELKAS PLANI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 27 yaşındaki futbolcu Dimitrios Pelkas’a Beşiktaş derbisinde özel bir rol vermeyi düşünüyor. Bulut, geçtiğimiz haftalarda oynanan maçlarda sol tarafta değerlendirdiği futbolcuyu forvet arkasında değerlendirip, pozisyon üretme yeteneklerinden faydalanmak istiyor. Erol Bulut, geçen hafta Gençlerbirliği ile oynanan maçta Pelkas’ı sol kanatta oynattığı için eleştirilmiş ve taraftardan tepki görmüştü.
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