Fenerbahçe'nin istediği Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki golcü Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2020 Salı, 18:57
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Tigres'in sözleşmesi biten Ekvadorlu golcüsü Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı.

Yerel kaynaklar ayrıntılı bilgi vermekten kaçınırken, kaçırma olayının fidye amaçlı olduğu belirtiliyor. Kaçırma olayının San Lorenzo'da gerçekleştiği belirtiliyor.

31 yaşındaki Valencia son olarak Meksika ligi takımlarından Tigres'te forma giymişti.


Video Haberler