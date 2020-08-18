Fenerbahçe'nin istediği Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki golcü Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı.
Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Tigres'in sözleşmesi biten Ekvadorlu golcüsü Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı.
Yerel kaynaklar ayrıntılı bilgi vermekten kaçınırken, kaçırma olayının fidye amaçlı olduğu belirtiliyor. Kaçırma olayının San Lorenzo'da gerçekleştiği belirtiliyor.
31 yaşındaki Valencia son olarak Meksika ligi takımlarından Tigres'te forma giymişti.
Video Haberler
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!