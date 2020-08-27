Fikret Orman suskunluğunu bozdu: Varsa yoksa Beşiktaş!

27 Ağustos 2020 Perşembe, 12:50

Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman, uzun bir süredir herhangi bir açıklama yapmıyordu. Orman, sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Fikret Orman, Beşiktaş'ta 24 Eylül 2019 tarihinde görevinden istifa etmişti. Orman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak suskunluğunu bozdu.

FİKRET ORMAN’IN BEŞİKTAŞ MESAJI:

Orman, "Varsa Beşiktaş Yoksa Beşiktaş Yense Beşiktaş Yenilse Beşiktaş Dün Beşiktaş Bugün Beşiktaş Yarın da Beşiktaş Bir gün değil her gün Beşiktaş!!!” ifadelerine yer verdi.