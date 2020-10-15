Formula 1'de sistem tartışması!

15 Ekim 2020 Perşembe, 12:18

Formula 1 takımlarından Mercedes’in Strateji Direktörü James Vowles, ‘’ Bu hafta sonu DAS'ı her zamankinden daha fazla kullandığımızı söylemek doğru olur. ‘’ dedi.

GP Fans’da yer alan haberde, Mercedes’in geçtiğimiz hafta gerçekleşen Eifel GP’de, DAS sisteminden faydalanarak yarışta daha avantajlı bir pozisyona geldiği belirtildi. Haberde, Mercedes’in 20 derece sıcaklığın altındaki pistlerde bu avantajın daha belirginleştiği bilgisine yer verildi. Vowles yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ‘’ Antrenmanlarda, elemlerdeki tek turlarda, yarışta ve yarış esnasındaki güvenlik aracından sonraki kalkışta bu sistemi kullandık. Özellikle lastiklerin soğumaya başladığı bölümlerde. Hamilton’ın güvenlik aracından sonraki iyi kalkışı ve pozisyonunu korumasının DAS sayesinde olduğunu söylemek yanlış olmaz.

DAS SİSTEMİ NEDİR?

DAS sistemi, Formula 1 araçlarında kullanılan çift eksenli direksiyon sistemidir. Sistem sayesinde pilotlar ön tekerlekteki sürtünmeyi artırarak lastiklerin soğuduğu bölümlerde lastikleri ısısını artırabilir