Fransız futbolcu Griezmann'ın Japonlarla alay eden videosu sonrası Konami sözleşmesini feshetti
Ünlü Japon bilgisayar oyunu üreticisi Konami, Greizmann ile olan sözleşmesini feshetti.
Fransız yıldız Greizmann'ın başı Japonlar ile alay ettiği video nedeniyle dertte. Euronews'in haberine göre Fransız yıldız Greizmann'ı zor günler bekliyor.
Bir Youtube hesabından yayınlanan ve diğer Fransız futbolcu Ousmane Dembele'nin çektiği görüntülerde Dembele Japon çalışanların kıyafetleri ve konuşmaları ile alay ediyor.
Oda arkadaşı Griezzman'ın da Dembele'nin yorumlarını gülerek onayladığı görülen video büyük tepki toplarken, sosyal medyada #StopAsianHate (Asyalı nefretine son) etiketi binlerce defa iletilerde kullanıldı.
Ünlü Japon bilgisayar oyunu üreticisi Konami, Fransa'nın golcü futbolcusu Antoine Griezmann ile 2019'da çekilen ve Japon otel çalışanları ile alay edilen video nedeniyle sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Geçen cuma bir Youtube hesabından yayınlanan ve diğer Fransız futbolcu Ousmane Dembele'nin çektiği görüntülerde Dembele Japon çalışanların kıyafetleri ve konuşmaları ile alay ediyor.
Oda arkadaşı Griezzman'ın da Dembele'nin yorumlarını gülerek onayladığı görülen video büyük tepki toplarken, sosyal medyada #StopAsianHate (Asyalı nefretine son) etiketi binlerce defa iletilerde kullanıldı.
Yu-Gi-Oh ! etkinliğinde Griezmann'ın elçileri olacağını daha önceden açıklayan Japon şirket, video yüzünden sözleşmeyi tek taraflı iptal ettiklerini duyurdu.
Yapılan yazılı açıklamada "Ayrımcılığın her türünün kabul edilemez" olduğu ifade edildi.
Dünyaca ünlü futbol oyunu Pro Evolution Soccer'ın (PES) üreticisi şirket, futbolcuların formasını giydiği İspanyol Barcelona Futbol Kulübü'nden de konu hakkında açıklama istedi.
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