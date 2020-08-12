Futbolcu hakeme saldırdı!
İngiltere'de oynanan amatör lig maçında bir futbolcu, kendisine kırmızı kart gösteren hakem Satyam Toki'ye saldırdı. Toki'nin yüzüne yumruklar atmaya başlayan futbolcu, sahadaki diğer futbolcular tarafından güçlükle engellenebildi.
İngiltere’nin Londra kentindeki bir amatör maçta, hakem Satyam Toki, futbolcu tarafından saldırıya uğradı. Yaptığı hareket sonrası bir futbolcuya kırmızı kart gösteren Satyam Toki, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Hakemin yüzüne yumruklar savurmaya başlayan futbolcu, Satyam Toki’yi hastanelik etti.
"BEYİN KANAMASI GEÇİRMEDİĞİM İÇİN ŞANSLIYIM"
Sahada öldürüleceğinden korktuğunu belirten Satyam Toki “Futbolcu takı takıyordu. Bu nedenle kaşım açıldı. Bu benim hatam… Maçtan önce bunu kontrol etmeliydim. Kör olmadığım ya da beyin kanaması geçirmediğim için şanslıyım” dedi.
Yaşanan olayı da anlatan Satyam Toki “Olay yaptığı hareket sonrası futbolcuya kırmızı kart göstermem sonrasında başladı. Futbolcu bir anda sinirlenerek, yüzüme üç kez yumruk attı. Sonra bana yeniden saldırmaya çalıştı. Diğer futbolcular ona engel oldu. Sonra sahadan çıkarıldı” ifadelerini kullandı.
Futbolcunun yumrukları sonrası neye uğradığını şaşıran Satyam Toki, hastanede tedavi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan Satyam Toki’nin yaşadığı talihsiz olay, İngiltere’deki hakemlerin uğradığı fiziksel şiddetin tartışılmasına neden oldu. Yapılan bir araştırmada, İngiltere’deki 2 bin 56 hakemden yüzde 18.9’unun kariyerinde en az bir kez fiziksel şiddete maruz kaldığı öğrenildi.
Kaynak: Sözcü-Skor
Video Haberler
- Skandal görüntüler!... TRT'yi dış güçler mi yönetiyor?
- Kadın kılığına girip kuyumcuyu soydular!
- Motosikletli kapkaççı kamerada
- Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi
- O davulcuyu arıyor: Çok isterim bu yeteneği tanımayı
- Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi
- Van Gölü'nde kaydedildi: Sırtında zikzaklar var!
- 3 aydır kayıp olan köpeğiyle kavuşma anı kamerada
- Ağaca asılı bulunan Dilan'ın annesi: Babası öldürdü
- Babasına ait marketleri silah zoruyla soydu, tutuklandı