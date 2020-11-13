Galatasaray'da koronavirüs alarmı

Galatasaray milli takımlara gönderdiği bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2020 Cuma, 14:01
Galatasaray'da koronavirüs alarmı
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Kulüpten yapılan açıklama şöyle


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