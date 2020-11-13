Galatasaray'da koronavirüs alarmı
Galatasaray milli takımlara gönderdiği bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle
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