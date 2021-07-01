Galatasaray Başkanı Elmas, Veysel Karani Türbesi'nde kurban kesti

01 Temmuz 2021 Perşembe, 14:39

Galatasaray Kulübü'nün 19 Haziran'da düzenlediği Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 38'inci başkan seçilen Burak Elmas, babası Sezgin Elmas ile birlikte Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne geldi. Türbede dua eden Galatasaray Başkanı Burak Elmas, daha sonra adak kurbanı kesti.

Türbe ziyaretinin ardından Elmas esnafı ziyaret etti.