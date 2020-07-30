Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Kaan derbisi

30 Temmuz 2020 Perşembe, 08:46

Galatasaray'ın anlaşma zemini aradığı milli savunmacı konusunda Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertliler, 4 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon Avro garanti ücret önerisi sundu.

Emre Akbaba, Vedat Muric, Mert Hakan ve son olarak Kaan Ayhan iki kulübün arasında kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer rekabetine sahne olan bu dönemdeki son isimler bunlar. Ve şimdi listeye biri daha eklendi: Kaan Ayhan.

Takımı Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesiyle valizlerini toplamaya başlayan milli savunma oyuncusuna iki ezeli rakipten teklif var. Galatasaraylı yöneticiler, 25 yaşındaki gurbetçi futbolcunun menajeriyle İstanbul'da görüşmüştü. Şimdi Fenerbahçe de ciddi olarak devrede.

Sarı-lacivertliler, Kaan Ayhan'a 4 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon Avro yıllık ücret önerdi. Galatasaray'ın teklifinin 1 milyon dolayında olduğu ve Fenerbahçe'nin rekabette öne geçtiği belirtiliyor. Kaan, Fortuna Düsseldorf'ta yıllık 600 bin kazanıyordu. Oyuncunun kontratında 2.5 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu da bulunuyor.