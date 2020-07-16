Galatasaray'da 5 imza birden
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu için yerli oyuncu rotasyonunu tamamladı.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu için yerli oyuncu rotasyonunu tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iç transfer çalışmaları kapsamında 5 oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, son olarak TOFAŞ forma giyen tecrübeli oyun kurucu Barış Ermiş, geçen sezon MZT Skopje'de oynayan Ragıp Berke Atar, alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen Eray Aydoğan ile son iki sezonda sarı-kırmızılı takımda görev alan Ayberk Olmaz ve Caner Erdeniz ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Türk oyuncular Göksenin Köksal ve Yiğit Arslan'ın da sözleşmelerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Takımımızda dış transfer çalışmaları ise tüm hızıyla devam etmektedir ve kamuoyu kısa sürede gelişmelerden haber edilecektir. Galatasaray ailesine yeni katılan oyuncularımıza hoş geldin dileklerimizi iletir, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmelerini temenni ederiz" denildi.
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