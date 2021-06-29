Galatasaray’da eski yönetimin haziran ayında futbolculara ödeme yapmadığı öğrenildi

29 Haziran 2021 Salı, 04:00

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi, göreve gelmelerinin ilk haftasında kulübün mali konularına ağırlık verdi.

Yöneticiler ve görevli profesyoneller, futbol başta olmak üzere diğer branşlardaki ödeme tablolarının yanı sıra Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın detayları üzerine yoğun mesai harcıyor.

Yeni yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği ve yüzde 25 sapma payının dahil olduğu 546 milyon 850 bin 687 TL’lik harcama limitini aşmadan hem maaş hem de transfer bütçesini ayarlamak zorunda. Elmas ile ekibinin, mali açıdan karşılaştığı ilk ve en büyük problemin, haziran ayında futbolculara yapılması gereken 280 milyon TL’lik ödeme olduğu öğrenildi. 22-29 Mayıs’ta yapılacağını açıkladıkları seçimi iptal eden Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetimin, 19 Haziran’daki genel kurul öncesinde futbolcuların maaşlarını, sözleşmelerindeki bonusları ve primleri, bonservis ile kiralama ücretlerinin taksitlerini kapsayan 280 milyon TL’lik ödemeyi yapmadığı bildirildi. Bunun yanı sıra Elmas başkanlığındaki yönetim, futbolculardan alınması gereken ve UEFA’ya verilecek olan borçsuzluk kâğıdı için de çalışmalarını sürdürüyor. Elmas ve ekibinin, 280 milyon TL için kaynak çalışmalarını tamamladığı, gerekli ödemelerin kısa sürede eksiksiz biçimde yapılacağı öğrenildi. Hatırlanacağı üzere Burak Elmas, geçen hafta “Geldiğimizde karşılaştığımız birtakım önemli sorunlar var. Onları çözmeye çalışıyoruz. Hem transfer yapabilmek için hem de UEFA’da borçsuzluk yazısı alabilmek için maalesef çok ciddi bir rakam var” ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFERLER İÇİN HAREKETLİ HAFTA

Sarı-Kırmızılı takım transferde hareketli bir hafta geçirecek. Teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda Arda Turan ve Emre Akbaba ile birkaç gün içinde yeni sözleşme imzalanacak. Arda takımla birlikte antrenmanlara çıkıyor. Akbaba da kontratı imzalayıp takıma katılacak. Galatasaray ayrıca Keçiörengücü’nün 21 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile bu hafta resmi sözleşme imzalayacak. Terim’in ısrarla istediği Gedson Fernandes için Benfica ile temaslar sürüyor. Portekiz ekibinin teknik heyetinin vereceği son kararın beklendiği, izin çıkması halinde genç oyuncunun bir sezon daha kiralanacağı bildirildi. Milli futbolcu Kaan Ayhan konusunda Sarı-Kırmızılılar girişimlerini devam ettiriyor. Ayhan’ın Galatasaray’a gelmeye ikna olduğu, Sarı-Kırmızılıların, İtalyan kulübü Sassuolo ile bonservis pazarlığını sürdürdüğü kaydedildi.

