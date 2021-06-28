Galatasaray’da bazı üyeler, seçimi iptal eden eski başkan ile yönetimini kulüp disiplin kuruluna verdi

28 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

Eski yönetim, 5 Mayıs’taki toplantısında, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma ve kısıtlamaların devam edip etmeyeceğinin bilinmemesi nedeniyle seçimi iptal etmişti. Bu karar sonrası, seçim süreci yeniden başlarken Cengiz’in ekibindeki 3 yönetici istifa etmişti. Burak Elmas’ın başkan seçildiği genel kurul 19 Haziran’da yapılabilmişti.

‘İYİ NİYETLİ DAVRANMADILAR’

Üyeler, Galatasaray Kulübü Disiplin Kurulu’na yazdıkları dilekçede; “22-29 Mayıs 2021 tarihinde yapılması gereken olağan seçimli genel kurulu, karar tarihinde herhangi bir hukuki engel bulunmamasına rağmen yönetim listesinin devamını sağlamak amacıyla ve iyi niyetli davranmayarak iptal eden Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’nun 5 Mayıs 2021 tarihli kararı altında imzası bulunan dönemin yönetim kurulu üyelerinin, tüzük 109. maddesinin ilgili fıkraları uyarınca kulüpten ihracına karar verilmesi”ni talep etti.

‘İPTAL HAKKI YOK’

Üyelerin hazırladığı dilekçede; yönetim kurulunun, tüzükte emredici şekilde tarih aralığı ve yapılacağı yer belirtilen seçimi iptal etme hakkının bulunmadığı vurgulanırken, “Olağan seçimli genel kurul yapmak yönetim kuruluna tanınmış bir hak değil, yönetim kuruluna yüklenmiş bir ödevdir ve yönetim kurulunun genel kurul tarihi açıkladıktan sonra genel kurul sürecine ilişkin resen iptal hakkı bulunmamaktadır” denildi.

‘SEÇİME GİRMEK İÇİN’

İptal kararının, Mustafa Cengiz ve yönetiminin yeni seçime liste çıkartabilmesi için alındığı; böylece tüzüğün 109.2 maddesinde belirtilen ihraç sebeplerinin oluştuğu kaydedilen dilekçede, “Mustafa Cengiz kurullarında yer alan toplam 18 kişi, 7 Mayıs 2021 tarihine kadar verilen listelerde olmamalarına rağmen yeni başlatılan başkan adaylığı başvuru süreci kapsamında Galatasaray Spor Kulübü Derneği yönetimine talip olmuştur” ifadeleri kullanıldı. 19 Haziran’daki seçimde, Cengiz’in yönetiminde ve alt kurullarında yer alan 18 kişi, başkan adayı Yiğit Şardan’ın listesine girmişti.

İŞTE O MADDELER

Galatasaraylı bazı üyelerin, eski başkan Mustafa Cengiz ve dönemin yöneticilerinin kulüpten ihraç edilmeleri için gerekçe gösterdikleri kulüp tüzüğünün 109. maddesi şöyle:

•109.1 - Genel Kurul ile diğer organ ve kurulların toplantılarını engellemek.

•109.2 Seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde ve dürüstlük ilkesine uygun yapılmasını engelleyici söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.