Galatasaray'da Mostafa Mohamed tehlikesi

27 Mayıs 2021 Perşembe, 12:33

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ilk eleme maçlarında Mostafa Mohamed'den yararlanamayacak.

23 Temmuz'da başlayacak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mısır'ın kadrosuna seçilen Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın 20 ya da 21 Temmuz'da oynayacağı ilk eleme maçında forma giyemeyecek.

SON MAÇ 28 TEMMUZ'DA

Olimpiyatlarda C Grubun'da yer alan Mısır, 22 Temmuz'da İspanya, 25 Temmuz'da Arjantin ve grubun 28 Temmuz'da Avustralya ile mücadele edecek.

Mısır'ın oyunlara grup aşamasında veda etmesi halinde Mostafa Mohamed, 28 Temmuz'dan sonra takıma dönebilecek.