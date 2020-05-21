Galatasaray’da testler temiz, antrenman başlıyor
Galatasaray’da bir antrenörün koronavirüs taşıdığı ortaya çıkınca idmanlar ertelenmişti.
Galatasaray’da yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır" denildi.
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