Galler maçının ardından Mert Müldür: "Çok üzgünüz"
Milli futbolcu Mert Müldür, Galler maçının ardından açıkalamarda bulundu.
Türkiye'nin Galler'e 2-0 mağlup olduğu maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Mert Müldür "Çok üzgünüz. Bu maçı kazanmak zorunda olduğumuz biliyorduk. Üzücü bir olay, artık yapacak bir şey yok. En iyi üçüncü olarak da çıkar mıyız bilmiyorum ama elimizden geleni üçüncü maçta göstermeliyiz" dedi.
Video Haberler
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
- 'Süre dolmak üzere' dedi, uyardı
- İstanbul'da sabah saatlerinde yaşandı! O anlar kamerada
- Antalya’da korkutan hortum kamerada
- 'Normal hayata dönüş' kutlaması: Kısıtlamalar gevşetildi
- Darp ve silahla tehdit anları kamerada
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil de tartışmaya dahil oldu
- Memleket Partisi'nde toplu istifa
- 'Erdoğan ilk kez kaybetti'
- Fitch, Türkiye'nin dolar ve büyüme beklentisini açıkladı
- Soma'da 'adalet' gelmedi
- AKP içerisinde büyük bir başkaldırı var
- Duygularına hakim olamayan Akşener mektubu tamamlayamadı
- TRT maçı fırsat bildi, propagandayı yapıştırdı
- TRT'den maç oynanırken 'Erdoğan' gafı
- Yeşil’in sağ kolu kirli ilişkiden çıktı