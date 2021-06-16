Galler maçının ardından Mert Müldür: "Çok üzgünüz"

16 Haziran 2021 Çarşamba, 21:25

Türkiye'nin Galler'e 2-0 mağlup olduğu maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Mert Müldür "Çok üzgünüz. Bu maçı kazanmak zorunda olduğumuz biliyorduk. Üzücü bir olay, artık yapacak bir şey yok. En iyi üçüncü olarak da çıkar mıyız bilmiyorum ama elimizden geleni üçüncü maçta göstermeliyiz" dedi.

