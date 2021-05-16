Ghezzal’ın evraklarını son gün yetiştiren Barış Papila: “12 buçuk dakikada gittik”

16 Mayıs 2021 Pazar, 10:08

Süper Lig’de sezonun son haftasında oynanan karşılaşmalar sonucunda Beşiktaş 16. kez şampiyonluğa ulaştı. Göztepe’yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Galatasaray’ın kazanmasına rağmen averaj farkını koruyarak kupayı kazandı.

Şampiyonluğu kazanan Beşiktaş’ta maç sonunda kulübün YouTube hesabı üzerinden yapılan yayında kulüp çalışanları Erdinç Gültekin ve Barış Papila Rachid Ghezzal transferinin hikayesini anlattı.

2020/21 sezonunun yaz transfer döneminde Erdinç Gültekin ve Barış Papila, Ghezzal’ın evraklarını transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala teslim etmişti.

Konuyla ilgili Barış Papila şunları söyledi, “Altıda yetişmesi gereken evrak saat beş buçukta bitti. Sonra dedik ki motosikletle gitmemiz lazım. Erdinç hemen abisini aradı. Motor geldi. Atladık motora. Nevzat Demir’den Levent’e 12 buçuk dakikada gittik.”