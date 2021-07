Golfte madalya geldi

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 22:23

Avrupa Golf Birliği’nin organize ettiği European Young Masters 22-24 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya’daki Vierumaki Cooke Golf’de düzenlendi. Üç gün süren müsabakalar sonunda Can Gürdenli, üçüncü raundu 69 (-3) gross skor oynayarak, toplamda 213 (-3) gross skorla bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda Ukrayna, Belçika, Finlandiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Slovenya, Norveç, Avusturya, Slovakya, İsveç, Polonya, Almanya, Portekiz, Rusya, İtalya, Çekya, Bulgaristan, İrlanda, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, İspanya, Litvanya, Lüksemburg, Danimarka, Sırbistan ve Türkiye’den toplamda 95 sporcu mücadele etti.

Türkiye’yi Milli takım Başantrenörü Erol Şimşek önderliğinde, Ali Berk Berker, Can Gürdenli, Zeynep Süalp ve Mira İçgören temsil etti.

Erkekler kategorisinde mücadele eden Can Gürdenli, organizasyonun üçüncü raundunu 69 (-3) gross skor oynayarak, toplamda 213 (-3) gross skorla bronz madalyanın sahibi oldu. Ali Berk Berker üçüncü günde 69 (-3) gross skor oynayarak, toplamda 220 (+4) gross skorla 52 oyuncu arasında 13. sırada yer aldı.

Genç kızlar kategorisinde Zeynep Süalp bugün oynadığı 81 (+9) gross skorla toplamda 237 (+21 ) gross skorla 30. sırada yer alırken, Mira İçgören üçüncü günde 88 (+16) gross skor oynayarak toplamda 248 (+31) gross skorla 38. oldu.

Takımdaki 4 oyuncunun, 3’ünün günlük en iyi skoru alınarak hesaplanan takım kategorisinde ise Türkiye final raundunun sonunda 22 ülke arasında +19’la 11. sırada yer aldı.