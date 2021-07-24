Golfte madalya geldi
Can Gürdenli, üçüncü raundu 69 (-3) gross skor oynayarak, toplamda 213 (-3) gross skorla bronz madalyanın sahibi oldu.
Avrupa Golf Birliği’nin organize ettiği European Young Masters 22-24 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya’daki Vierumaki Cooke Golf’de düzenlendi. Üç gün süren müsabakalar sonunda Can Gürdenli, üçüncü raundu 69 (-3) gross skor oynayarak, toplamda 213 (-3) gross skorla bronz madalyanın sahibi oldu.
Organizasyonda Ukrayna, Belçika, Finlandiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Slovenya, Norveç, Avusturya, Slovakya, İsveç, Polonya, Almanya, Portekiz, Rusya, İtalya, Çekya, Bulgaristan, İrlanda, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, İspanya, Litvanya, Lüksemburg, Danimarka, Sırbistan ve Türkiye’den toplamda 95 sporcu mücadele etti.
Türkiye’yi Milli takım Başantrenörü Erol Şimşek önderliğinde, Ali Berk Berker, Can Gürdenli, Zeynep Süalp ve Mira İçgören temsil etti.
Erkekler kategorisinde mücadele eden Can Gürdenli, organizasyonun üçüncü raundunu 69 (-3) gross skor oynayarak, toplamda 213 (-3) gross skorla bronz madalyanın sahibi oldu. Ali Berk Berker üçüncü günde 69 (-3) gross skor oynayarak, toplamda 220 (+4) gross skorla 52 oyuncu arasında 13. sırada yer aldı.
Genç kızlar kategorisinde Zeynep Süalp bugün oynadığı 81 (+9) gross skorla toplamda 237 (+21 ) gross skorla 30. sırada yer alırken, Mira İçgören üçüncü günde 88 (+16) gross skor oynayarak toplamda 248 (+31) gross skorla 38. oldu.
Takımdaki 4 oyuncunun, 3’ünün günlük en iyi skoru alınarak hesaplanan takım kategorisinde ise Türkiye final raundunun sonunda 22 ülke arasında +19’la 11. sırada yer aldı.
İlgili Haberler
- TOKYO 2020 | Tekvandoda madalyaya doğru
Video Haberler
- Soçi'yi sel ve fırtına vurdu: O anlar kamerada
- Bodrum’da facianın eşiğinden dönüldü
- Kurbanlık boğanın saldırısına uğradı: O anlar kamerada
- Bodrum’da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
- Tesla otopilot sisteminde akılalmaz hata
- Tuzla’da çelik kasa hırsızları kamerada
- Çin'de mısır hasadında drone dönemi
- Motosiklet üzerine yatarak tehlikeli yolculuk
- Tuzla’da kozmetik fabrikasında yangın çıktı
- Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı
En Çok Okunan Haberler
- Büyüküstün hakkında yeni gelişme
- Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı
- Erdoğan'ın hastalığı ne?
- Arabesk müziğin kraliçesi sesini kaybetti
- Delta varyantının sırrı çözüldü!
- Habertürk'ten Fahrettin Altun'a sert yanıt!
- Asıl tehdit İstanbul'da değil
- İflas kararının gerekçesi: Erdoğan'ın güvenliği yok
- UNESCO'nun Ayasofya açıklamasına Dışişleri'nden yanıt
- Eski istihbarat ajanından Peker'e dikkat çeken mektup