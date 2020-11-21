Göztepe'de 4 pozitif daha
Süper Lig'de yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de bir kez daha koronavirüs şoku yaşandı.
Süper Lig'de yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de bir kez daha koronavirüs şoku yaşandı. Geçen hafta 2 futbolcusunda pozitif vakaya rastlanan sarı-kırmızılılarda 4 oyuncunun daha test sonucu pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımıza yapılan rutin Covid 19 testi neticesinde 4 futbolcumuzun daha sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir, Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Böylece Covid 19 PCR testi pozitif çıkarak ev izolasyonunda olan futbolcu sayımız 6'ya yükselmiştir" dendi.
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