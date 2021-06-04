Göztepeli Halil Akbunar: "Milli formaya asla küsmem"
Göztepenin golcü ismi Halil Akbunar, milli takımla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Göztepe'nin geçen sezon tüm Süper Lig maçlarında oynayarak 19 gole direkt katkı sağlayan deneyimli futbolcusu Halil Akbunar, milli takım ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
A Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası için geniş kadrosuna davet edilip ardından kadroda yer bulamayan Halil, "Ay-yıldızlı formaya asla küsmem. Kırılmak gibi bir durum söz konusu dahi olamaz. Orası hizmet yeridir. Bugün bir kez daha çağrılsam, yine aynı heyecan ve gururla koşa koşa giderim" dedi.
Milli takımın turnuvada başarılı olacağına inandığını kaydeden Halil Akbunar, "Takımımızın başarısını her zamanki gibi canı gönülden istiyorum. Milli formayı giydiğim için çok mutluyum. Milli takım çocukluğumdan beri hayalim olan bir yerdi, çok gurur duydum" ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.
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