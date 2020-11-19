Guardiola ile 2 yıl daha
Manchester City, sezon sonu sözleşmesi bitecek Pep Guardiola ile 2 yıllık yeni anlaşma yapıldığını açıkladı.
Manchester City’den yapılan açıklamada, sezonun ilk haftalarından bu yana Manchester City’deki geleceği tartışılan Pep Guardiola’nın 2023’e kadar takımda kalacağı belirtildi. Pep Guardiola yapılan açıklamada sözleşmeye ilişkin; ‘’ Bu tür bir desteği görmek, herhangi bir yöneticinin sahip olabileceği en iyi şeydir. İşimi iyi yapabilmek için gereken her şeye sahibim. Ferran Soriano ve Txiki Begiristain’in bana duydukları güven için çok mutluyum. Bu sezondan sonra iki yıl daha devam edeceğim. Takımda kaldığım için çok mutluyum. Gelişmeye ve daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Manchester City’e yardımcı olmaktan son derece mutluyum. ‘’ ifadelerini kullandı.
2016 yılında takımın başına geçen Pep Guardiola Manchester City ile 2 Premier Lig şampiyonluğu, 3 Lig Kupası, 1 F.A. Cup ve 2 Community Shield kazandı.
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