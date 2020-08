Güneş: Yabancı oyuncuya karşı değilim!

30 Ağustos 2020 Pazar, 02:05

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi maçları öncesi Milli Takım'daki son durum ve tüm merak edilenler hakkında TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Güneş, Ferdi Kadıoğlu, Uğurcan Çakır, Mert Günok ve Burak Yılmaz hakkında da konuştu:

İşte o sözler;

Eylül ayında yoğun bir döneme gireckleri ile sözlerine başlayan Güneş, "Eylül ayıyla beraber üç farklı kulvarda 1 sene için yoğun bir dönem geçireceğiz. Milli Takımı'mızın zirve havasını korumamız gerekiyor. Eskiden hazırlık maçı yapmak istediğimiz takımlar şimdi bize soruyorlar. Futbol olarak takdir topladık.

Futbolun heyecanını arttırmak gerekiyor. Biz eldeki mevcut oyuncuları alıyoruz. Bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Başarı getirirlerse bunu korumaya çalışıyoruz. İlk defa yurt dışında aldığımız milli oyuncularımız daha fazla oldu Süper Lig'e göre" dedi.

Yabancıya karşı olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Futbolda üretimimiz az. Üretmeden tüketim olmaz. Ben az ürettiğimizi düşünüyorum. Kulüp yapıları üretim yapmaya müsait mi? Hayır değil. Kim yapıyor? Altınordu. Diğerleri de Altınordu'dan alıyor. O oyuncularda harcanıyor. Yabancı futbolcuya karşı değilim. Kriter olması gerektiğini düşünüyorum üretim için. Şu an Türk futbolunda bir başarı varsa bu TFF Başkanı ve yöneticilerindir. Onlar imkan sağladıkça başarı gelecek" şeklinde konuştu.

Ferdi Kadıoğlu ile görüşünü ifade eden Güneş, "Ferdi Kadıoğlu'yla iki gün önce görüştüm. Bir oyuncuyu çağırıyorsanız bunun adı davettir. O cevap verecek; evet ya da hayır. Onun da tereddütleri var. Nerede oynayacağım, ne yapacağım diye. Emre Belözoğlu bu konuda çok yardımcı oldu. Ferdi'yi kimsenin üzerine koyamam, altına da koyamam. Benim için herkes eşit. Ferdi evet deyip Milli Takım'ı da seçse kadroya yetişemiyor. Aynı şey Fenerbahçe'deki Sinan Gümüş için de geçerli, onunla da yazın başında görüşmüştük" diye konuştu.

Burak Yılmaz'ın Lille'e transferini değerlendiren 68 yaşındaki teknik adam, "Burak Yılmaz başlı başına ele alınması gereken bir konu. 35 yaşındaki bir oyuncumuz Avrupa'ya gidiyor. Normalde biz 35 yaşındaki oyuncuları Türkiye'ye getirdik. Biz bu oyuncuyu bir ara doğradık. Yanlışları vardı ama biz direkt kendisini yok saydık. Türk oyuncuların yanlışı olabilir, her şeyiyle kabul edelim demiyorum ama biz onları yok ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"AS KALECİMİZ MERT, O GİTTİĞİNDE"

Milli Takım'da as kalecinin Mert Günok olduğunu söyleyen Güneş, "Uğurcan Çakır benim için şu an Mert Günok ile aynı seviyede, hatta belki de yaşı gereği daha önde. As kalecimiz Mert, o gittiğinde arkasında hazır olan bir Uğurcan var. Uğurcan olağanüstü bir kaleci ve düzenli oynayan bir kaleci. Türkiye'nin üstünde bir kaleci.

Ancak şu an için Mert'in bir güveni ve bir duruşu var. Altay Bayındır'ı kadroya almadığımız için eleştiri yaptılar ama Altay'ı neden almadığımızı Erol Bulut gayet iyi biliyor. Altay beğendiğimiz, izlediğimiz bir kaleci ama almadık" dedi.