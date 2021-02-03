Güya 'seyircisiz' Eyüpspor - Sakaryaspor maçında olay
Eyüpspor deplasmanına çıkan Sakaryaspor, maçın ardından bir video paylaşarak, "Pandemi nedeniyle 'seyircisiz' oynanan müsabakada, içeriye nasıl girdiği bilinmeyen bir grup yedek kulübemize saldırdı" ifadelerini kullandı.
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 21'inci haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkan Sakaryaspor, maçın ardından bir video paylaşarak, "Pandemi nedeniyle 'seyircisiz' oynanan müsabakada, içeriye nasıl girdiği bilinmeyen bir grup yedek kulübemize saldırdı" ifadelerini kullandı.
1-1'lik beraberlikle tamamlanan maçın ardından bir grup Eyüpsporlu ve konuk takım arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından yaşanan arbede ile ilgili bir açıklama yapan Sakaryaspor Kulübü, "Pandemi nedeniyle 'seyircisiz' oynanan müsabakada, içeriye nasıl girdiği bilinmeyen bir grup yedek kulübemize saldırdı. Yaşanan olayları kınıyor, takdiri spor kamuoyuna bırakıyoruz!" dedi.
Sakaryaspor yönetiminin, yaşanan bu olayı Futbol Federasyonu'na bildirdiği öğrenildi.
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