Haaland'ın durmaya niyeti yok!
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Borussia Dortmund, sahasında Club Brugge ile karşılaştı. Dortmund'un genç yıldızı Haaland, attığı 2 golle adeta yıldızlaştı.
Alman ekibi Borussia Dortmund, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve grupta puanını 9 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.Borussia Dortmund'un gollerini 18 ve 60'ta Haaland, 45'te ise Sancho attı.
OPTA verilerine göre Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi tarihinde 15 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu (12 maç).
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