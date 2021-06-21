Halkbank, genç oyuncu Efe Bayram ile sözleşme yenilendi
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, altyapısından yetişen genç oyuncu Efe Bayram'ın sözleşmesini uzattı.
Gelecek sezon Efeler Ligi, Kupa Voley ve Avrupa'da başarı arayacak Halkbank, kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, iç transferde faal bir dönem geçiren başkent ekibi, altyapısından yetiştirerek A takıma oradan da A Milli Takım'a kadar yükselttiği Efe Bayram'ı kadrosunda tuttu.
2002 doğumlu ve 1,94 metre boyundaki oyuncu, smaçör mevkiinde görev yapıyor.
Efe Bayram, yuvada kalmasıyla ilgili şu görüşleri paylaştı:
"Yuvam olarak gördüğüm Halkbank Spor Kulübü sözleşmemi uzattığı için çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyım. Bu kulübün A takımında oynamaya başladığımda 15 yaşında bir çocuktum. Bugün 19 yaşıma geldim ve hala bu büyük camiadayım. Bu büyük kulübün çatısı altında olmak, bana gurur vermekle birlikte, büyük sorumluluklar yüklüyor. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor ve her sene olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yaparak kendimi ve kulübümü en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."
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