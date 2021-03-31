İngiliz ekibi Leicester Çağlar'ın alternatifini Fenerbahçe'de buldu

31 Mart 2021 Çarşamba, 11:17

Ara transferde Fenerbahçe'ye elen ve savunma tandeminin değişilmezi olan Macar oyuncu Atilla Szalai İngiliz takımlarının gözdesi oldu.

THE SUN başta olmak üzere İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Macar stoper, Leicester tarafından yakın takibe alındı.

Mavi-Beyazlılar’ın, Szalai’nin Macaristan’ın Polonya ile oynadığı maça gözlemci gönderdiği kaydedildi. Szalai’nin Fenerbahçe’deki performansının da takip edileceği kaydedildi.

Leicester’ın stoper hattında Çağlar Söyüncü, Jonny Evans, Wesley Fofana ve emektar kaptan Wes Morgan bulunuyor. Son dönemde 3’lü savunmayı tercih eden Brendan Rodgers, zaman zaman orta saha oyuncularını savunmaya çekmek zorunda kaldı.

LEICESTER CITY'DE EN ÖNEMLİ ADAY ATTİLA SZALAİ

Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü’nün takımdan ayrılma ihtimali de belirince, Leicester transferde önceliği stopere verdi. Attila Szalai’nin de en önemli adaylardan biri olduğu, sol ayağını kullanması, fizik gücü ve oyun kurma becerisiyle ön plana çıktığı vurgulandı. Listede Lens’in 20 yaşındaki savunmacısı Loic Bade’nin de bulunduğu kaydedildi.