İngiltere kalecisi Pickford 4 maçta da gol yemedi
Almanya'yı eleyerek çeyrek finale yükselen İngiltere'de kaleci Pickford'un performansı dikkat çekiyor.
Almanya'yı turnuva dışına atan İngilizler, 4. maçta da kalelerini gole kapadı. Bu istatistikte milli takım kalecisi Jordan Pickford’un başarılı performansı öne çıktı. Pickford, 4 maçta hiç gol yemezken, tam 7 net kurtarış yaptı. 27 yaşındaki eldiven turnuvanın da en fazla kurtarış yapan kalecilerinden oldu.
İngiliz kaleci Pickford kariyerinde çıktığı 343 maçta 468 gol yedi.
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