İngiltere kalecisi Pickford 4 maçta da gol yemedi

01 Temmuz 2021 Perşembe, 09:23

Almanya'yı turnuva dışına atan İngilizler, 4. maçta da kalelerini gole kapadı. Bu istatistikte milli takım kalecisi Jordan Pickford’un başarılı performansı öne çıktı. Pickford, 4 maçta hiç gol yemezken, tam 7 net kurtarış yaptı. 27 yaşındaki eldiven turnuvanın da en fazla kurtarış yapan kalecilerinden oldu.

İngiliz kaleci Pickford kariyerinde çıktığı 343 maçta 468 gol yedi.