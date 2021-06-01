İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyilerinde adaylar açıklandı
İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyilerine aday olan isimler açıklandı.
Organizasyondan yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunun en iyi oyuncusu, genç yeteneği, teknik direktörü ve golü adaylarının belirlendiği ifade edildi.
Futbolseverler, İngiltere Premier Lig'in internet sitesi veya sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından bu kategorilerdeki favorilerine 3 Haziran Perşembe gününe kadar oy verebilecek.
ADAYLAR ŞÖYLE
En iyi oyuncu: Kevin De Bruyne ve Ruben Dias (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Mason Mount (Chelsea), Muhammed Salah (Liverpool), Thomas Soucek (West Ham United)
En iyi genç yetenek: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Ruben Dias ve Phil Foden (Manchester City), Illan Meslier (Leeds United), Mason Mount (Chelsea), Marcus Rashford (Manchester United), Declan Rice (West Ham United), Bukayo Saka (Arsenal)
En iyi teknik direktör: Marcelo Bielsa (Leeds United), Pep Guardiola (Manchester City), David Moyes (West Ham United), Brendan Rodgers (Leicester City), Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United)
En iyi gol: James Maddison (Leicester City), Manuel Lanzini (West Ham United), Ola Aina (Fulham), Sebastien Haller (West Ham United), Muhammed Salah (Liverpool), Bruno Fernandes (Manchester United), Erik Lamela (Tottenham), Jesse Lingard (West Ham United), Edinson Cavani (Manchester United)
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