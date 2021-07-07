İngiltere'nin şampiyonluk şansı bar ve kafelere yaradı!
İngiliz hükümeti, EURO2020 boyunca barların uzatma ve penaltılar sonuna kadar açık kalmasını kararlaştırdı.
EURO2020'de maçların uzatmaya gitmesi ve İngiltere'nin şampiyonluk umudu Britanya'daki bar ve kafe işletmecilerine yaradı. İngiliz hükümeti, barların uzatma ve penaltılar sonuna kadar açık kalmasını kararlaştırdı.
Pandemi nedeniyle sınırlı şekilde hizmet veren barların, uzatmalar veya penaltılar halinde maç saatlerinin uzaması nedeniyle normalden 45 dakika daha açık kalmasına izin verilecek. Yasa değişikliğini geçirmek için teklif Avam Kamarası’na sunuldu.
Yasa değişmeseydi, turnuva finalinden önce binlerce insanın sokaklara döküleceğinden endişeliydi. Çarşamba günü yarı finalde Danimarka ile karşılaşacak olan İngiltere’nin finale yükselmesine kesin gözüyle bakılıyor. İngilizler, finale kalmaları durumunda İtalya ve İspanya arasında oynanacak maçın galibiyle Pazar akşamı karşılaşacaklar.
The Sun’a konuşan hükümet yetkilisi, “Pazar günü tüm ülke EURO 2020 finalinin keyfini çıkarmak için bir araya gelecek. Taraftarların maç bitmeden mekanlardan atılma korkusu olmadan tüm maçı izleyebilmeleri için fazladan zaman veriyoruz” dedi.
Konaklama sektörü, EURO 2020’nin başlangıcından bu yana İngiltere maçları için rezevasyonlarla dolup taştı.
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