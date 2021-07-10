Ipswich Town'ın efsanevi oyuncularından Paul Mariner hayatını kaybetti

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 13:10

İngiliz futbolunun önemli isimlerinden ve Ipswich Town’ın 1981’de kazandığı UEFA Kupası’nda önemli bir pay sahibi olan Paul Mariner’in hayatını kaybettiği belirtildi. İngiliz oyuncu uzun süredir beyin kanseri tedavisi görüyordu.

“DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Mariner’in ailesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, “Paul’un 9 Temmuz'da vefat ettiğini üzülerek bildiriyoruz. Hastalığı boyunca onu görmeye gelen herkese destekleri için teşekkür ederiz.

Paul, harika bir hayat yaşadı ve çok önemli futbol kulüplerinde oynayıp ülkesini temsil etme şansı yakaladı. Onu tanıyan herkes harika bir mizah anlayışı olduğunu, yaşama olan tutkusunu ve işine olan bağlılığını anlatacaktır. Çevresindeki herkes ve en yakınları onu özleyecek.”

Futbolculuk kariyerinde Ipswich Town forması giyerken UEFA Kupası’nı ve F.A. Cup’ı kazanan Paul Mariner, İngiliz ekibinde 339 maçta 139 gol kaydetti.

Futbolu bıraktıktan sonra Plymouth ve Toronto’da antrenör olarak görev alan Mariner, 2013 yılında teknik direktörlük kariyerini noktaladı.



