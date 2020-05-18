İskoçya'da Celtic şampiyon
İskoçya ligide Celtic şampiyon ilan edildi.
İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Celtic'in şampiyon olduğu duyuruldu.
İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, Premiership kulüplerinin ligin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayacağı konusunda oy birliğiyle anlaşmaya vardığı duyuruldu.
SPFL Yönetim Kurulu'nun 12 kulüple yapılan görüşmelerin ardından aldığı kararla ligin mevcut puan durumuyla bitirileceği belirtildi.
Buna göre 2,66 puan ortalamasıyla lig lideri olan Celtic'in şampiyon olduğu, 0,76 puan ortalamasıyla son sırada yer alan Hearts'ın küme düşeceği aktarıldı.
Maç fazlasıyla en yakın rakibi Ranger'ın 13 puan önünde yer alan Celtic, üst üste 9. şampiyonluğuna ulaştı.
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