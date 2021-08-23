İspanyol basınından Toprak Razgatlıoğlu'na övgü dolu sözler
Dünya Superbike Şampiyonası'nın hafta sonu İspanya'da gerçekleşen yedinci ayağındaki ikinci yarışta birinci olan Toprak Razgatlıoğlu'ndan İspanyol basını övgüyle bahsetti.
Navarra'daki yarışları canlı yayımlayan İspanyol devlet televizyonu RTVE, internet sitesinde "Razgatlıoğlu ulaşılamaz" ifadesini kullanarak, Türk motosikletçinin genel klasmanda liderliğe çıktığını vurguladı.
RTVE, "Yenilmez olduğunu gösteren Osmanlılı yarış sırasında rakipleriyle arasındaki mücadeleden kısa sürede sıyrıldı. Hata yapmayarak, dünya şampiyonluğu mücadelesine daha da heyecan kattı." yorumunu yaptı.
"Razgatlıoğlu, Redding'i frenledi ve Rea ile liderliği paylaştı." başlığını atan Marca gazetesi de "Yamaha pilotu, hatasız bir yarış çıkararak Redding veya Rea'nın kendisini geçmelerine izin vermedi. Bu sonuçla puanını 311'e çıkaran Razgatlıoğlu, İngiliz Rea ile puanını eşitledi." diye yazdı.
El Mundo deportivo gazetesi ise "Razgatlıoğlu, Navarra'da kazandı ve Rea ile liderliğe ulaştı." başlığı altında verdiği haberde, "Türk pilot, Scott Redding'in son 3 yarıştır elde ettiği zaferi sonlandırdı. Razgatlıoğlu, Navarra'dan güçlenerek çıktı." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li vekilden polise hakaret
- AKP'li vekilden 'pes' dedirten açıklama
- CHP'li Taşçıer, Gökçek'in yeni skandalını anlattı
- İşte son anket: AKP için haberler kötü!
- Mersin Valiliği, CHP'li Başarır'ı hedef aldı
- Anlaşma sağlandı; kritik açıklama bugün
- Sürücüler böyle kandırılıyor
- Şahan Gökbakar'dan iktidara 'aşı' göndermesi
- İstanbul ve İzmir için büyük tehlike
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı