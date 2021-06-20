İzmir BŞB Gökhan'la imzaladı
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyon olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, deneyimli oyuncu Gökhan Örnek ile sözleşme yeniledi.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyon olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, deneyimli oyuncu Gökhan Örnek ile sözleşme yeniledi. İzmir Büyükşehir Belediyespor'da 2008'de Süper Lig'de şampiyonluk yaşadıktan sonra yuvadan uçan ve 13 sezon aradan sonra geri dönen 36 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon yeniden İzmir formasını giyecek. Bu sezon Süper Lig'de 22 maçta 135 gole imza atan tecrübeli oyuncu, "Geçtiğimiz sezon kulüp tarihinde bir ilki başardık ve Türkiye Kupası'nı kazandık. Yeni sezonda da yeni hedeflerimiz var. Kulübümde devam ettiğim için mutluyum" yorumu yaptı.
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