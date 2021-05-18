Jürgen Klopp: "70'ime dek teknik direktörlük yapma ihtimalim yok"

18 Mayıs 2021 Salı, 15:58

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, takımının Premier Lig'in 37. haftasında Burnley ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Klopp, Crystal Palace ile olan sözleşmesini ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için uzatmayan 73 yaşındaki teknik direktör Roy Hodgson ile ilgili sorulan soruyu şöyle yanıtladı:

"70'lerime kadar teknik direktörlük yapma ihtimalim yok. Eğer o zaman yedek kulübesinde olursam, bana bunu hatırlatabilirsiniz. Roy Hodgson, bu işin en iyilerinden biri. Çok iyi bir adam."

Klopp, Alman kulübü Mainz'da oynadığı dönemdeki teknik direktörü Wolfgang Frank'ın kendilerine Hodgson'ın taktiklerini öğrettiğini belirtti.

53 yaşındaki teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

"Crystal Palace'takiler tamamen onun yolundan yürüdüler. Ona ve yaptıklarına bundan daha fazla saygı duyamazdım. Belki de bir sonraki meydan okumayı arıyor! Ben şaşırmam. Roy geçmişte bir menajer olarak geçmişte Liverpool'daydı. Stadyumdaki Liverpool taraftarları onu onurlandırmak için güzel bir şansa sahip. Umarım bu sırada farklı bir şeyler yapabiliriz. Uygun bir veda olacak."

Roy Hodgson, 2010-11 sezonunda Liverpool'u çalıştırmıştı.



