Juventus Isco'nun peşinde

03 Kasım 2020 Salı, 13:28

Real Madrid'de istediği kadar forma şansı bulamayan ve beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Isco için İtalyan devi Juventus devreye girdi. İtalya basınında çıkan haberlere göre Paulo Dybala ile sorun yaşayan teknik direktör Andrea Pirlo Arjantinli yıldızın yerine Isco'yu istiyor.

İspanyol orta saha oyuncusu Isco bu sezon Real Madrid formasıyla toplamda çıktığı 312 maçta 51 gol attı ve 54 asist üretti.