Karantinayı hiçe sayıp seks partisi düzenleyen futbolcu kim?

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 10:20

İngiltere Premier League'de forma giyen bir yıldız futbolcu İngiltere'den özel uçakla Paris'e gitti ve yaklaşık 15 kişinin katıldığı bir seks partisi düzenledi. İngiliz gazetesi The Sun'ın gündemi sarsan haberinde yasal sebepler nedeniyle oyuncunun ismi verilmezken iki ülkede birden karantina kurallarını ihlal eden futbolcunun en az bir kadınla ilişkiye girdiği aktarıldı. Partinin gerçekleştiği eve bir ara bir uyuşturucu satıcısının da uğradığı ifade edildi.

Hem İngiltere’de hem de Fransa’da yasaları ihlal eden yıldız futbolcunun hareketli gecesinde yaklaşık 15 kişinin yer aldığı görgü tanıkları tarafından aktarıldı. Olayın şahitleri ayrıca eve ‘torbacı’ olarak tabir edilen bir uyuşturucu satıcısının da girdiğini aktarırken futbolcunun uyuşturucu kullanıp kullanmadığı yönünde bir iddia haberde yer almadı.

Kaynak: Skor



