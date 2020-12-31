Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz koronavirüse yakalandı

Kasımpaşa, başkan vekili Hilmi Özsüz'ün koronavirüse yakalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2020 Perşembe, 12:55
Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz koronavirüse yakalandı
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Kasımpaşa, kulüp başkan vekili Hilmi Öksüz'ün corona virüse yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz sayın Hilmi Öksüz'e uygulanan Covid 19 PC testinde pozitif bulguya rastlanmıştır" denildi.


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