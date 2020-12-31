Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz koronavirüse yakalandı
Kasımpaşa, başkan vekili Hilmi Özsüz'ün koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Kasımpaşa, kulüp başkan vekili Hilmi Öksüz'ün corona virüse yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz sayın Hilmi Öksüz'e uygulanan Covid 19 PC testinde pozitif bulguya rastlanmıştır" denildi.
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