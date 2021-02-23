Kayserispor'da teknik direktör Petrescu ile yollar ayrıldı
Düşme hattındaki Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu'nun ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu'nun ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik Direktörümüz Dan Petrescu hocamızın ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
Öte yandan Dan Petrescu yönetiminde 8 maça çıkan Kayserispor, 2 galibiyet, 3 beraberlik 3 de mağlubiyet aldı.
3. HOCA!
Sezona Bayram Bektaş ile başlayan sarı - kırmızılı kulüp, 6. haftanın sonunda 47 yaşındaki teknik adam ile yolları ayırdı. 8. haftada takımın emanet edildiği Samet Aybaba ile de 15. haftada yollar ayrıldı. Aybaba'nın yerine 18. haftada gelen Petruscu'nun serüveni de 8 maç sürebildi. Böylece Kayserispor, sezon bitmeden 3 teknik direktörü şimdiden eskitti.
Geçen sezon küme düşen Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun pandemi gerekçesiyle düşmeyi kaldırmasıyla bu sezon da Süper Lig'e devam edebilmişti.
Öte yandan Rumen basını Petrescu'nun gönderildiğini iddia etti.
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