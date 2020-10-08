Kokoskov: Fenerbahçe yüreğiyle oynadı!

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, yeni bir takım olduklarını belirtirken, "THY Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle oynayacak olmanın bilinciyle mücadele ettik" dedi.

DHA
08 Ekim 2020 Perşembe, 23:13
Kokoskov: Fenerbahçe yüreğiyle oynadı!
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THY Avrupa Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i 80-71 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, yeni  bir takım olduklarını belirtirken, "THY Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle oynayacak olmanın bilinciyle buraya geldik. Anadolu Efes'te çok fazla deneyimli oyuncu var. Başantrenörü aynı. Birbirleriyle nasıl oynaması gerektiğini biliyorlar. Maçta devamlılık çok önemliydi. Önemli bir galibiyet aldık. Ribauntlarda çok iyiydik. Bu bizim için çok önemli. Daha da iyi olmamız lazım. Çok özel bir çalışmamız yok. İstekli ve yürekli olmak önemli. Herkes bu konuda iyi olmalı" dedi.


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