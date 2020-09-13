Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi
Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından boşalan göreve İsmail Kartal'ı getirdi.
Konyaspor, Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı.
Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından boşalan göreve İsmail Kartal'ı getirdi. Konyaspor, yeni hocasını gece yarısı Twitter hesabından duyurdu.
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