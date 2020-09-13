Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi

Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından boşalan göreve İsmail Kartal'ı getirdi.

DHA
13 Eylül 2020 Pazar, 00:59
Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi
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Konyaspor, Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı.
Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın istifasının ardından boşalan göreve İsmail Kartal'ı getirdi. Konyaspor, yeni hocasını gece yarısı Twitter hesabından duyurdu. 


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