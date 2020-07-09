Kritik maçların hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

DHA
09 Temmuz 2020 Perşembe, 11:52
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Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında Yukatel Denizlispor - Trabzonspor karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu, İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir mücadelesini ise Cüneyt Çakır yönetecek. 

Süper Lig'de görev alacak haftanın hakemleri şöyle: 


11 Temmuz Cumartesi 
21:00 Göztepe  - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)


12 Temmuz Pazar 
18:30 MKE Ankaragücü - Galatasaray (Atilla Karaoğlan)
21:00 Fenerbahçe  - Demir Grup Sivasspor (Abdülkadir Bitigen)
21:00 Fraport-TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Halis Özkahya)


13 Temmuz Pazartesi
18:30 Kasımpaşa  - Çaykur Rizespor (Arda Kardeşler)
18:30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü (Halil Umut Meler)
21:00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
21:00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır)
21:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş  (Fırat Aydınus)
 


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