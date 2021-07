Leeds United'tan Ezgjan Alioski açıklaması

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leeds United, adı Galatasaray ile anılan Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'nin kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, mevcut sözleşmesi sona eren Alioski'nin dört yılın ardından takımdan ayrıldığı açıklandı. Leeds United, 29 yaşındaki oyuncunun menajerleri ile orta yolun bulunamadığını vurguladı.

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Alioski, EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) Kuzey Makedonya forması ile çıktığı üç maçta bir gole imza attı. Alioski, Leeds United forması giydiği 171 maçta ise 22 gol kaydederken, 19 asist yaptı.

Leeds United, Alioski'nin ayrılığını şu paylaşımla duyurdu:

Always a champion!

Thank you @ezgjanalioski! pic.twitter.com/nwS5iDwxX9