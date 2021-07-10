Ligue 1 ekiplerinden Angers’de komando antrenmanı
Fransa Ligue 1’de mücadele eden Angers, yeni sezona komanda kampında hazırlanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fransız ekibi Angers’de teknik direktör Gérard Baticle, takımını farklı bir çalıştırıyor.
Takımın başına 27 Mayıs’ta geçen ve dört yıllık sözleşme imzalayan Fransız teknik adam, oyuncularını yeni sezon hazırlıkları için komando kampına götürdü.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda oyuncuların komanda kıyafeti giydiği görülürken Baticle’nin takımın dayanıklılığını ve takım ruhunu artırmak istediği ifade edildi.
Angers’in paylaşımı:
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