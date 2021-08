Ligue 1'den Burak Yılmaz paylaşımı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 00:15

Dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Barcelona'daki sözleşmesinin sonlanması ve Fransız ekibi Paris Saint Germain ile sözleşme imzalaması sonrası Fransa Ligue 1'in resmi hesabında yaptığı paylaşımda yer alan Burak Yılmaz detayı, dikkat çekti.

Ligin resmi İngilizce hesabından yapılan paylaşımda, "The farmers have a new goat" (Çiftçilerin yeni bir keçisi var) ifadeleri kullanıldı.

İngilizcede baş harfleri ile "Greatest of all time" (Tüm zamanların en iyisi) ifadelerinin yazıldığı "Goat" (keçi) kelimesi, sporseverler tarafından yıldız oyuncuları ifade etmek için kullanılıyor.

BURAK YILMAZ, MBAPPE İLE BİRLİKTE

Paylaşımda yer alan çizimde, "Keçi geliyor" ibareli tabelanın yer aldığı çiftliğe inen bir UFO'nun, çiftlikteki bir keçiyi aydınlattığı görülüyor. Çiftlikte yer alan çitlerde ise; Kylian Mbappe, Dimitri Payet ve Neymar'ın yanı sıra Lille formasıyla geçtiğimiz sezonda şampiyonluğa ulaşan Burak Yılmaz'ın formasının çizildiği görüldü.

36 yaşındaki milli futbolcu Burak Yılmaz, Ligue 1'de geçtiğimiz sezon 16 gol ve 5 asistle takımına katkı vermişti.