Lille, Yusuf Yazıcı’nın attığı golle berabere kaldı
Fransa Ligue 1’de geçtiğimiz yıl şampiyonluğa ulaşan Lille, hazırlık maçında Belçika ligi takımlarından Kortjik ile 1-1 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Lille, hazırlık maçında Kortjik ile karşı karşıya geldi. Kortjik’te Chavelier, 10. dakikada takımını öne geçiren golü kaydederken ilk devre Belçika ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.
LILLE’DE OYUNCULAR TARTIŞTI
Maçın ilk yarısının bitmesinin ardından Lille’in oyuncuları Tiago Djalo ve Xeka arasında kavga çıktı. Djalo, takımların soyunma odasına gittiği esnada Xeka’nın üstüne yürüdü ve takım arkadaşını itti. Diğer oyuncuların araya girmesiyle birlikte iki oyuncu ayrıldı. Yaşanan olay sonrasında iki oyuncu da kırmızı kart görürken Lille, ikinci yarıyı dokuz kişi oynadı.
YUSUF VE BURAK YEDEKTE
Lille’de karşılaşmaya milli futbolcu Zeki Çelik ilk 11’de başlarken Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı maça yedekte başladı. Yusuf Yazıcı, ikinci yarıda maça dahil olurken 84. dakikada kazanılan penaltı ile takımına beraberliği getirdi.
Lille, bir sonraki hazırlık maçında Benfica ile karşı karşıya gelecek.
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