Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı: Kral geri döndü
Yaklaşık iki aydır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen milli futbolcu Burak Yılmaz, tekrar antrenmanlara başlarken Lille haberi, “Kral geri döndü.” başlığıyla duyurdu.
Yaklaşık iki aydır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen milli futbolcu Burak Yılmaz, tekrar antrenmanlara başlarken Lille haberi, “Kral geri döndü.” başlığıyla duyurdu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen Burak Yılmaz, sakatlığını atlatarak tekrar antrenmanlara başladı. Alt adale sakatlığı sebebiyle 14 Ocak’tan bu yana forma giyemeyen milli futbolcunun iyileştiğini açıklayan Lille, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. Paylaşılan videoda “Kral geri döndü.” başlığı kullanılırken Burak Yılmaz’ın antrenmandaki görüntülerine yer verildi. Sakatlığı sebebiyle 13 maç kaçıran tecrübeli golcü bu sezon 22 maçta 11 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Ligue 1’in 29. haftasında Lille, deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek.
KRAL is back to training ?? https://t.co/gLJlCyz6DR pic.twitter.com/E2yfdfyHO2— LOSC (@losclive) March 10, 2021
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