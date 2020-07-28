Londra Maratonu için karar günü 7 Ağustos

28 Temmuz 2020 Salı, 10:09

Londra Maratonu ile ilgili son kararın 7 Ağustos'ta verileceği açıklandı.

26 Nisan'da yapılması planlanan organizasyon Covid-19 salgını nedeniyle 4 Ekim'e ertelenmişti.

Ortalama 40 bin katılımcının yer alacağı maraton ile ilgili organizasyonun direktörü Hugh Brasher açıklama yaptı.

Brasher, Birleşik Krallık Atletizm federasyonu ile birlikte çalışma yaptıklarını ve katılımcılara nihai kararın kısa bir sürede açıklanacağını söyledi.

New York, Berlin, Boston maratonlarının iptal edilmesinin ardından kalan tek majör maraton olan Londra'nın yapılması için sosyal medya üzerinden büyük bir talep olduğu belirtildi.