Londra Maratonu için karar günü 7 Ağustos
Daha önce 4 Ekim'e ertelenen Londra Maratonu ile ilgili son kararın en geç 7 Ağustos'ta verileceği belirtildi.
Londra Maratonu ile ilgili son kararın 7 Ağustos'ta verileceği açıklandı.
26 Nisan'da yapılması planlanan organizasyon Covid-19 salgını nedeniyle 4 Ekim'e ertelenmişti.
Ortalama 40 bin katılımcının yer alacağı maraton ile ilgili organizasyonun direktörü Hugh Brasher açıklama yaptı.
Brasher, Birleşik Krallık Atletizm federasyonu ile birlikte çalışma yaptıklarını ve katılımcılara nihai kararın kısa bir sürede açıklanacağını söyledi.
New York, Berlin, Boston maratonlarının iptal edilmesinin ardından kalan tek majör maraton olan Londra'nın yapılması için sosyal medya üzerinden büyük bir talep olduğu belirtildi.
Video Haberler
- Aksaray - Nevşehir karayolunda skandal görüntüler!
- Kazada can pazarı! Çarpışmanın ardından yola savruldular
- Üsküdar'da bulundu! Tam 125 santim uzunluğunda
- Korku dolu anlar! Uçak karayoluna böyle çakıldı
- İzmir’de dehşet düşüren kaza anı kamerada
- Pınar'ın katilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Üzerine çıktığı aracı, ayaklarıyla kullandı
- Mansur Yavaş'ın 'afiyet ver' kampanyasına rekor destek
- Kadınların İstanbul Sözleşmesi etkinliğine müdahale
- İmamoğlu'ndan çağrı: İtiraz etmeye davet ediyorum