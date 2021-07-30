Manchester United'da Rashford ameliyat olacak
Manchester United'da Marcus Rashford'ın omzundan ameliyat olacağı açıklandı.
Manchester United Kulübü, bir süredir omzunda sakatlığı bulunan Rashford'ın, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve sağlık ekibiyle yapılan istişare sonrasında ameliyat edilmesine karar verildiğini duyurdu.
İngiltere basınında, 23 yaşındaki Rashford'ın operasyonun ardından yaklaşık 3 ay forma giyemeyeceği öne sürüldü.
Geçen sezon Manchester United formasıyla 57 maça çıkan İngiliz forvet, 21 gol kaydetmişti. Rashford, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynayan İngiltere Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.
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