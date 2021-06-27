Mancini, Avusturya zaferinin sırrını açıkladı: Acı çektik!

MANCİNİ: "YORGUNKEN KAZANMAYI BİLDİK"

Roberto Mancini maçın ardından yaptığı açıklamda, "Acı çekmemiz gerektiğini biliyorduk. Çünkü Avusturya iyi oynamaya izin vermeyen tipik takımlardan biri. Yedek oyuncular bizim için fark yarattı ama bu gece herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Mutluyum çünkü çocuklar başardı. Yorgun olduğumuzda bile kazanmayı bildik" ifadelerini kullandı.