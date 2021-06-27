İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Avusturya'yı eledikleri ve çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından flaş açıklamalar yaptı. Mancini, çok zorlanmalarına karşın turu geçen taraf olduklarını ifade etti.
Mancini, Avusturya zaferinin sırrını açıkladı: Acı çektik!
İtalya teknik direktörü Mancini, "Avusturya iyi oynamaya izin vermeyen tipik takımlardan biri. Yedek oyuncular bizim için fark yarattı " dedi.
MANCİNİ: "YORGUNKEN KAZANMAYI BİLDİK"
Roberto Mancini maçın ardından yaptığı açıklamda, "Acı çekmemiz gerektiğini biliyorduk. Çünkü Avusturya iyi oynamaya izin vermeyen tipik takımlardan biri. Yedek oyuncular bizim için fark yarattı ama bu gece herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Mutluyum çünkü çocuklar başardı. Yorgun olduğumuzda bile kazanmayı bildik" ifadelerini kullandı.
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